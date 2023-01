Roger Schmidt revela o que pediu a Gonçalo Guedes antes do jogo com o Santa Clara

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt revelou, em declarações na conferência de imprensa a resposta a uma pergunta feita por Record, o que pediu a Gonçalo Guedes antes do jogo contra o Santa Clara nos Açores.



Eis as declarações de Roger Schmidt na íntegra:



"A nossa forma de jogar sobrecarrega certos espaços e torna difícil para o adversário porque torna-se um pouco imprevisível. Muitas vezes temos a tarefa de jogar contra o bloco que os nossos adversários montam, tentam ter muitos jogadores atrás da linha da bola e nós temos de ser pacientes mas também para encontrar soluções e entrar na área adversária. Ter vários jogadores nesses espaços, como eu disse, ajuda. Somos bons com bola, em espaços reduzidos, e penso que hoje usámos este recurso muito bem e foi por isso que criámos muitas oportunidades.

"Gonçalo Guedes? Pedi-lhe para ser ele mesmo. Depois de um treino e de uma reunião antes do jogo de hoje, não esperava que fizesse tudo. Pedi-lhe que jogasse o jogo dele, que jogasse com os companheiros de equipa, que mostrasse a sua qualidade e que estava completamente livre para desfrutar. Ele está feliz por voltar, já pude sentir isso no treino de ontem e hoje voltou a demonstrá-lo em campo. É sempre bom para um jogador de ataque ter aquele sentimento de poder festejar com os colegas, por isso penso que foi um grande dia para ele também."