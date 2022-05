A carregar o vídeo ...

O PSV Eindhoven empatou (2-2) no terreno do Feyenoord, atrasando-se na luta pelo título quando faltam duas jornadas para acabar o campeonato holandês - ficou a 4 pontos do líder Ajax. No final, Roger Schmidt criticou duramente o árbitro e o papel do VAR no lance que deu o penálti da igualdade aos anfitriões, já nos descontos.