Roger Schmidt: «Ser campeão no domingo? Espero vencer. Tudo o resto não passa por nós»

O Benfica pode ser campeão este fim de semana, caso vença em casa do Portimonense e o FC Porto não supere o Casa Pia, mas Roger Schmidt garante não pensar nessa possibilidade. Na sua mente passa simplesmente a ideia de derrotar os algarvios. "Espero um jogo difícil, antes de mais. Espero vencer. Tudo o resto não passa por nós. Estamos também dependentes do resultados de outras equipas e estamos completamente concentrados no nosso jogo e nada mais", disse o alemão.