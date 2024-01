Roger Schmidt sobre Marcos Leonardo: «Não foi o único que falhou grandes oportunidades»

A carregar o vídeo ...

Marcos Leonardo falhou uma grande oportunidade durante os 90 minutos e ainda desperdiçou um penálti, ficando inevitavelmente ligado à derrota (1-1, 4-5 pen.) do Benfica frente ao Estoril. Na conferência de imprensa, Roger Schmidt defendeu o avançado brasileiro e fez questão de dizer que houve mais jogadores a desperdiçarem boas oportunidades.



Aqui fica a resposta completa do técnico do Benfica:



"Faz parte do futebol. Não foi o único que falhou grandes oportunidades hoje, creio que todos os jogadores hoje desperdiçaram boas oportunidades. Ele é um bom marcador de penáltis, já marcou muitos. Não vai ser reprovado por mim ou por qualquer um dos companheiros de equipa."