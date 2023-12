Roger Schmidt sobre Tiago Gouveia: «Espero que possa jogar mais, mas depende dele»

A carregar o vídeo ...

Tiago Gouveia esteve em destaque na goleadado Benfica ao AVS, inscrevendo o nome na lista dos marcadores graças um bela. No final do encontro, o técnico dos encarnados destacou a evolução do jovem e referiu que os jogadores é que ditam o tempo de jogam."Todos os jogadores querem sempre jogar mais. O Tiago tem estado bem nos treinos, para ele estar aqui na primeira equipa, depois da formação, já é um grande passo. Tem somado alguns minutos, esta noite entrou bem. Espero que na segunda parte da época ele possa jogar mais. Depende, acima de tudo, dele. Ele tem de demonstrar tudo no campo, com bola, sem bola, tem de ser tecnicamente confiável, portanto, depende tudo dele. Pode fazer várias posições no ataque, também pode jogar no meio e como avançado. Espero que aproveite tudo nos treinos para crescer e que aproveite todos os minutos em que estiver em campo para fazer cada vez melhor. Estou aberto a todos os jogadores, quanto a mim cabe a eles decidirem o quanto tempo jogam. Hoje ele fez uns trinta bons minutos e espero que continue assim", disse Roger Schmidt.