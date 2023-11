Roger Schmidt: «Temos de mostrar outra face na Liga dos Campeões»

A carregar o vídeo ...

Ainda que garanta que todas as semanas são importantes, Roger Schmidt admite que o Benfica jogará muito nestes diase e que ganhar diante do Chaves este sábado foi importante. "Para mim, a semana atual é sempre a mais importante. Mas entendo o que dizes. Temos de jogar em quatro competições. Na terça jogámos na Taça da Liga, hoje campeonato, na quarta-feira na Liga dos Campeões. Depois o dérbi com o Sporting em casa. Podemos ganhar muito esta semana. A nossa situação é boa, mesmo tendo perdendo 2 pontos na semana passada. Agora temos 10 jogos, 25 pontos, é bom. Mas temos ainda temos de trabalhar. Na minha opinião estamos a jogar bem, mostrámos uma boa atitude, mas temos ainda potencial. estamos a melhorar, passo a passo. De momento é importante ganhar jogos, ganhar pontos. O nosso é a Real Sociedad. Temos de mostrar outra face na Liga dos Campeões. Ainda não marcámos, ainda não pontuámos. Somos o Benfica, queremos mudar essa situação. É muito importante ganhar os jogos anteriores, para ter confiança. De momento estamos felizes. Temos de recuperar para quarta-feira", disse.