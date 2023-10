Roger Schmidt: «Temos tudo nas nossas mãos, mas cada jogo agora é uma final»

A carregar o vídeo ...

Sem pontos ao fim de duas jornadas, Roger Schmidt assume que a partir de agora cada partida do Benfica na Liga dos Campeões será como uma final. Ainda assim, o técnico das águias vê como positivo o facto de, por agora, as águias ainda dependerem apenas de si.



"O que normalmente podemos fazer em seis jogos, vamos ter de fazer em quatro. Temos de garantir pontos, marcar golos. A parte positiva é que ainda temos tudo nas nossas mãos. Os próximos jogos são muito importantes, caso jogo que se segue é uma final. A começar pela partida em casa com a Real Sociedad", explicou.