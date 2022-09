A carregar o vídeo ...

Rogério Ceni, treinador do São Paulo, garantiu que está no clube por amor à camisola e não pelo salário. No entanto, afiançou não ter tanto dinheiro como Vítor Pereira, técnico do Corinthians que há poucas semanasa adivinhar quanto dinheiro o treinador tem no banco. (Vídeo ESPN Brasil)