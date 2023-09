Roménia-Kosovo interrompido após ultras romenos mostrarem esta tarja

A carregar o vídeo ...

Corria o minuto 20 minuto da partida entre Roménia e Kosovo, a contar para a fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024, quando as equipas recolheram aos balneários depois de os jogadores kosovares protestarem contra as mensagens que eram exibidas nas bancadas do estádio. Em causa estará a frase "Kosovo é Sérvia", exibida pela claque "Uniti sub tricolor", ao minuto 18 do encontro. Pouco depois, o árbitro e a UEFA suspenderam a partida.