Ronald de Boer e a utilização de Ronaldo no jogo com a Suíça: «Eu deixava-o no banco»

Ronald de Boer, antigo futebolista holandês, comentou as últimas polémicas em torno de Ronaldo na seleção portuguesa e reconhece que para Fernando Santos não deve ser fácil tomar uma decisão no que toca à utilização de CR7 na partida de hoje, com a Suíça, dado o mediatismo do jogador. Mas, se fosse o selecionador português, De Boer explica que não o colocaria no onze diante dos helvéticos. (Vídeo Twitter/TalkSPORT)