Ronaldinho brilha na prisão com 5 golos e 6 assistências: as imagens de um jogo diferente

Quem sabe, sabe e Ronaldinho sabe bem como brilhar com uma bola dos pés. O antigo internacional brasileiro está detido , preventivamente, no Paraguai, depois de ter entrado no país com passaporte falso, mas na última sexta-feira voltou ao campo para fazer 5 golos e seis assistências num jogo entre presidiários . Estas são imagens de um jogo diferente...