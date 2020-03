Ronaldinho foi algemado mas tentou esconder com peça de roupa rosa

A carregar o vídeo ...

Imagens registradas por um jornalista paraguaio mostram Ronaldinho a caminhar algemado na prisão onde está detido preventivamente. No depoimento durante a audiência com a juíza Clara Ruiz Díaz, o antigo internacional brasileiro tentou esconder as algemas com uma peça de roupa rosa. Depois de mais de seis horas de audiência, a Justiça do Paraguai decidiu, sábado, manter Ronaldinho Gaúcho e o seu irmão, Roberto de Assis Moreira, detidos pela posse de documentos de identificação falsos . A ordem de prisão preventiva pode durar até seis meses.