Ronaldinho voltou a jogar pelo Barcelona e a reação dos adeptos diz tudo

Mais de 13 anos depois Ronaldinho Gaúcho voltou esta terça-feira a entrar em campo com a camisola do Barcelona no 'Clássico das Lendas' com o Real Madrid, disputado no estádio Estádio Bloomfield, em Telavive (Israel). O antigo internacional canarinho, que encantou os adeptos catalães entre 2003 e 2008, recebeu a grande ovação da noite quando pisou o relvado antes de a bola começar a rolar. [Vídeo: Twitter FC Barcelona]