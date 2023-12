Ronaldo aplaudiu de forma irónica um jogador do Al Hilal que sacou amarelo a Otávio

A carregar o vídeo ...

Corria o minuto 40 do Al Hilal-Al Nassr quando Otávio viu o primeiro cartão do jogo por susposta falta sobre Mohammed Al Burayk. O internacional português protestou de pronto a decisão da equipa de arbitragem e não esteve sozinho nas queixas. Cristiano Ronaldo, após ver o adversário que havia sofrido a falta levantar-se do relvado mal Otávio foi admoestado, foi na sua direção e aplaudiu de forma irónica, um gesto que foi igualmente repetido por Sadio Mané.