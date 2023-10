A carregar o vídeo ...

O Cruzeiro perdeu em casa, por 2-0, com o Flamengo (agora treinado por Tite) e os adeptos não esconderam a revolta. Ronaldo, que é acionista do clube de Belo Horizonte (15.º no Brasileirão), apelou à união e pediu à 'torcida' apoie os jogadores. (Vídeo TNT Brasil)