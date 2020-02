Ronaldo aproveita conversa com criança para se solidarizar com a China devido ao coronavírus

A carregar o vídeo ...

"Quero enviar um abraço muito forte aos chineses por este momento de sofrimento que estão a passar. Estou a torcer por eles, estou a rezar por eles e anseio voltar à China este ano ou para o ano. É um belo país". Assim aproveitou Cristiano Ronaldo para manifestar o seu apoio ao povo chinês devido ao coronavírus. O internacional português estava com Lorenzo, um menino que o entrevistou em Turim sobre as novas chuteiras da Nike, quando surgiu o nove do futebolista chinês Wu Lei, atualmente a jogar no Espanyol.