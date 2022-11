A carregar o vídeo ...

Ronaldo analisou a convocatória de Tite para o Mundial do Qatar num programa televisivo no Brasil e, apesar de considerar a lista "equilibrada", o 'Fenómeno' explicou que se fosse o selecionador teria chamado Endrick, o jovem avançado de 16 anos que tem vindo a jogar na equipa principal do Palmeiras, onde é treinado por Abel Ferreira. (Vídeo Twitter)