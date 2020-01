Ronaldo ficou rendido a Ali Turganbekov: «Uma verdadeira inspiração»

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo conheceu Ali Turganbekov, um jovem do Cazaquistão, sem pernas, e que tem no futebol a maior das paixões. O craque português, que está no Dubai, encontrou-se com Ali no hall do hotel onde está instalado, um encontro proporcionado pelo lutador de UFC, Khabib Nurmagomedov, que ficou rendido ao gesto do jogador da Juventus. "É por isso que és o melhor do mundo", escreveu Khabib. Já CR7 também divulgou o vídeo na sua página de Instagram: "Foi um prazer conhecer-te Ali Turganbekov. Uma verdadeira inspiração", escreveu