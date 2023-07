A carregar o vídeo ...

A época oficial não começou da melhor forma para o Al Nassr (empate a zeros diante do Al Shabab, na primeira jornada do Grupo C da Taça dos Clubes Campeões Árabes) e a forma como Cristiano Ronaldo saiu de campo diz bem do estado de espírito após este resultado. O avançado, como sempre, foi 'perseguido' por um operador de câmara, que acabou por levar uma 'molha' do português.