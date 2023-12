A carregar o vídeo ...

Aos 74' do Al Hilal-Al Nassr , Cristiano Ronaldo fez o que seria o 1-1, através de um grande remate de primeira de pé esquerdo, mas o lance foi anulado por fora de jogo. A decisão do árbitro, depois confirmada pelo VAR, foi alvo de muitos protestos por parte dos elementos do Al Nassr, nomeadamente Luís Castro.