Ronaldo marcou penálti à Panenka... e a filha passeava em frente à televisão

Cristiano Ronaldo voltou em grande aos relvados este domingo depois ter estado afastado três semanas após testar positivo à Covid-19 e foi decisivo no triunfo da Juventus ( 1-4 ) frente ao Spezia. O português começou no banco, mas Pirlo lançou-o no arranque da 2.ª parte a tempo de bisar. Um dos golos, um penálti à Panenka , foi 'olimpicamente' ignorado pela filha Alana Martina em casa da família... [Vídeo Instagram Georgina Rodríguez]