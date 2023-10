Ronaldo: «O Cristiano não é igual aos outros, por isso continuo a jogar e a fazer as coisas bem»

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo marcou dois golos na vitória do Al Nassr frente ao Al Duhail, na Liga dos Campeões asiática, e no final do jogo o internacional português congratulou-se com o seu estado de forma. Ronaldo elogiou ainda a equipa técnica, liderada por Luís Castro, e os companheiros de equipa. (Vídeo Twitter)