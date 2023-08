A carregar o vídeo ...

Ronaldo 'Fenómeno' não está a viver dias fáceis no Valladolid. Em pleno mercado de transferências, o brasileiro, dono do clube espanhol, despediu o diretor desportivo Fran Sánchez e os adeptos já mostraram a sua fúria: no jogo particular com o Rayo Vallecano, gritaram em plenos pulmões: 'Ronaldo vai-te embora'