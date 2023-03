Rony: «Abel Ferreira é extraordinário, sensacional, uma pessoa do bem e que procura ajudar»

A carregar o vídeo ...

Rony foi esta quarta-feira, a par de Alex Telles, um dos jogadores brasileiros que marcou presença na conferência de imprensa de antevisão ao particular agendado para sábado, frente a Marrocos. Confrontado com a possibilidade de Abel Ferreira ser o eleito da CBF para assumir o cargo de selecionador do Brasil, o avançado do Verdão deixou largos elogios ao técnico e agradeceu pelo peso que tem tido na sua carreira.