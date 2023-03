A carregar o vídeo ...

Rony não tem dúvidas de que Abel Ferreira seria um excelente nome para suceder a Tite no comando da seleção brasileira. Contudo, depois de elogiar o técnico português na conferência de imprensa de antevisão ao particular com Marrocos, o avançado do Verdão atirou, entre risos: "Se tirarem o Abel do Palmeiras, os adeptos matam-me..."