Rooney e a saída de Cristiano Ronaldo do Man. United: «É triste ver tudo isto acabar assim»

Companheiros de equipa no Manchester United, Cristiano Ronaldo e Wayne Rooney viram com o passar do tempo a relação de amizade desmoronar-se, principalmente desde o arranque da presente temporada. O ex-avançado inglês foi tema de conversa na recente entrevista que o capitão da Seleção Nacional concedeu a Piers Morgan e hoje convidado a falar sobre a saída de CR7 dos red devils minutos após o anúncio oficial.



"É triste. É triste ver um jogador como o Cristiano Ronaldo, tal como eu já disse muitas vezes, um dos melhores jogadores de todos os tempos, terminar assim com o Manchester United. É meu ex-companheiro de equipa, um adepto do Manchester United, e é triste ver tudo isto acabar assim. Vendo a entrevista que concedeu ao Piers Morgan e a forma como atacou o clube, acho que não havia outra solução ou desfecho. Se estou surpreendido? Não. Mas é uma pena porque sempre serviu bem o Manchester United. Só tenho a desejar-lhe o melhor, independentemente do clube para o qual possa ir agora. Ele continua a ser um grande jogador, tal como já disse antes. Não é o mesmo jogador que era quando tinha 33 anos, agora já tem 37, mas continuo a crer que teria lugar no Manchester United. Talvez não desde início, um papel que ele certamente ainda não está preparado para aceitar. Quer prosseguir carreira noutro lugar e penso que provavelmente foi o melhor que aconteceu para ambos os lados. Assim, Ten Hag poderá focar-se nos jogadores que tem ao seu dispor e Cristiano Ronaldo poderá focar-se no Mundial por Portugal. Quando terminar o Campeonato do Mundo tenho a certeza que existirão equipas que quererão contar consigo, principalmente se fizer um bom torneio", disse, à 'Sports 18'.