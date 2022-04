Rooney: «Não creio que Cristiano Ronaldo se preocupe com assistências, só com golos»

A carregar o vídeo ...

Wayne Rooney foi confrontado, no 'Monday Night Football', da 'Sky Sports', com algumas estatísticas relacionadas com a sua carreira, mais propriamente com a posição que desempenhava em campo: a de avançado. Desde 2006/07, no que toca ao desempenho dos avançados nas principais ligas europeias, ninguém fez mais assistências que Lionel Messi (200), com Cristiano Ronaldo a surgir logo atrás do argentino, com 126 passes para golo. Wayne Rooney, que já não se encontra no ativo, surge na sexta posição, com 84 assistências. Em análise a estes números, o ex-internacional inglês atirou: "Não creio que Cristiano Ronaldo se preocupe com assistências, só com golos." [Vídeo: Football Daily]