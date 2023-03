Roupeiro da Argentina 'carrega' Mundial nas costas: a tatuagem que conta toda a história da final

A carregar o vídeo ...

Nico Pérez, roupeiro da seleção da Argentina, fez uma impressionante tatuagem nas costas onde eternizou alguns dos melhores momentos vividos pela equipa na final do Mundial do Qatar. Está lá a defesa de Emiliano Martínez e o post que o guarda-redes fez depois; o festejo de Di María, as três estrelas representativas dos Mundiais ganhos pelo país, a taça e a mão de Messi no troféu. (Vídeo Deportv/Twitter)