Roy Keane arrasa Bruno Fernandes: «É o total oposto do que quero como capitão»

Nome histórico do Manchester United, Roy Keane sempre se mostrou crítico para com algumas atitudes de Bruno Fernandes e este domingo, depois da derrota do Man. United no dérbi com o Man. City , voltou a demonstrá-lo. O antigo médio chega ao ponto de dizer que o português não tem perfil de capitão."A primeira coisa que faria seria tirar-lhe a braçadeira, a 100%. Sei que é uma decisão enorme. Eles já mudaram com o Maguire, mas o Bruno Fernandes não tem perfil de capitão. Acho que é um jogador talentoso, sem dúvidas. Mas o que vi dele hoje, sei que já falamos disto antes. Sempre a choramingar, a reclamar, a levantar os braços constantemente. Não é aceitável. Se fosse eu, tirava-lhe a braçadeira. Ele é o total oposto do que quero como capitão", atirou o antigo médio, que foi durante vários anos o dono da braçadeira do Manchester United.