Roy Keane 'destrói' dois jogadores do Manchester United: «Deviam ir para casa de táxi!»

A carregar o vídeo ...

Roy Keane, antigo jogador do Manchester United, foi arrasador esta sexta-feira, aos microfones da Sky Sports, durante o jogo dos red devils com o Tottenham. Depois do primeiro golo dos spurs Keane teceu duros comentários visando o defesa Harry Maguire e o guarda-redes David De Gea. "Um guarda-redes internacional, estou pasmado. O Maguire e o De Gea... Eu nem os deixava entrar no autocarro depois do jogo, que voltassem a Manchester de táxi!", disse o antigo médio, de 48 anos, visivelmente irritado.