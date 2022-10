Roy Keane e a situação de Cristiano Ronaldo no Man. United: «Prevê-se que vá ficar cada vez mais feia»

A carregar o vídeo ...

Roy Keane, antigo jogador e figura do Manchester United, saiu este domingo em defesa de Cristiano Ronaldo. Em causa está o facto de o avançado internacional português não ter saído do banco de suplentes dos red devils no dérbi frente ao Manchester City, em que os vermelhos de Manchester saíram derrotados por 6-3. Na opinião do agora comentador da 'Sky Sports', a situação de Cristiano Ronaldo no clube tende a piorar caso Erik ten Hag continue a deixar o português de fora do leque de opções iniciais.



"O Manchester United está a desrespeitar o Cristiano Ronaldo, deviam tê-lo deixado sair antes do final da janela de transferências no verão. Não se segura um jogador como o Cristiano Ronaldo no banco de suplentes, é um dos melhores jogadores de sempre e tinha opções [para sair]. Essa ideia de dizer que ele não tinha opções é mentira, ele tinha umas quatro ou cinco opções muito boas. Se olharmos para isto de outro prisma, ele não vai pôr o Ronaldo a jogar. É verdade que já o fez em jogos da Liga Europa, mas prevê-se que esta situação vá ficar cada vez mais feia à medida que a temporada avançar. Sentar Cristiano Ronaldo no banco do Manchester United semana após semana a fio não vai ser bom. Penso que o United está a desrespeitar o Ronaldo e que deveriam tê-lo deixado sair quando a oportunidade surgiu. Sinto que deixá-lo no banco é ridículo para um jogador com o seu estatuto. Mesmo hoje... se podia tê-lo lançado no jogo? Claro que podia. Basta olhar para o recorde de golos que ele tem. Se estiver dentro da área, marcará sempre golos." [Vídeo: Sky Sports]