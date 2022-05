A carregar o vídeo ...

Biniam Girmay fez esta terça-feira história no Giro , ao tornar-se no primeiro africano negro a vencer uma etapa (10.ª) nas Grandes Voltas, e a festa fez-se um pouco por todo esse continente. Cairo, a capital do Egito, foi à loucura com o triunfo do eritreu. (: Twitter)