O técnico do Sporting diz que o defesa holandês está a passar por uma fase "complicada" e que é preponderante fazer um trabalho de "reforço muscular", de modo a estar mais preparado quando Ousmane Diomande deixar a equipa para disputar a CAN, em janeiro. Rúben Amorim refere, no entanto, que St. Juste estará apto para o jogo com a Atalanta, na quinta-feira.