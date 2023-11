Rúben Amorim e a renovação de Coates: «Se continuar desta forma... nem é preciso falar»

A carregar o vídeo ...

Depois de centrar atenções no duelo frente à Atalanta, na próxima quinta-feira, o técnico do Sporting abordou a possível continuidade de Coates e a respetiva cláusula presente no contrato que garante a renovação automática consoante um determinado número de jogos. Ora, neste sentido, Rúben Amorim dá a entender que não é preciso grandes conversas porque o internacional uruguaio é um dos mais utilizados...