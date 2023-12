Rúben Amorim: «É difícil encontrar um jogador como o Viktor [Gyökeres]... mas 100 milhões ainda é qualquer coisa»

A carregar o vídeo ...

O técnico do Sporting voltou a distribuir elogios e não teve dúvidas em afirmar que o avançado sueco é atualmente o jogador mais "influente" da equipa, mas também fez questão de realçar que o Sporting não está "refém" de Gyökeres e ainda acrescentou, sobre a possível saída do número 9, que "aceita bem" quando os jogadores saem pela cláusula. Antes disso, Rúben Amorim foi questionado sobre as sucessivas reclamações com a equipa de arbitragem e atirou: "Dentro de campo sou pior do que os piores em Portugal", disse.