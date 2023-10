Rúben Amorim está à beira de entrar na história do Sporting... mas desvaloriza: «Só penso nisso no fim do percurso»

A carregar o vídeo ...

Se o Sporting vencer os polacos do Raków esta quinta-feira, Rúben Amorim torna-se no segundo treinador com mais vitórias da história do Sporting. O técnico diz que só faz esse tipo de avaliações no final do percurso e que esse final de percurso ainda não está "perto do fim", mas faz questão de realçar que o mais importante é "juntar títulos às vitórias."