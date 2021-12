A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim reconheceu as semelhanças existentes nas dinâmicas de Sporting e Casa Pia, bem como no sistema tático utilizado preferencialmente pelos seus treinadores, assumindo, ainda assim, que o futebol apresentado pela formação orientada por Filipe Martins em nada se deve à passagem do atual técnico dos leões por Pina Manique. [Vídeo: Cortesia Sporting TV]