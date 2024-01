A carregar o vídeo ...

Foi chegar, ver... e ser convocado. Na antevisão ao duelo de amanhã com o Estoril, Rúben Amorim revelou que Rafael Pontelo, o mais recente reforço do Sporting, está entre os convocados para a receção aos canarinhos. O técnico não quis, no entanto, dar a conhecer quem será titular no eixo da defesa.