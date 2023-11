A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim deixou claro que o duelo desta quinta-feira em casa da Atalanta foi bastante diferente do de Alvalade e que, numa partida como estas, os leões têm de ganhar. Quanto ao futuro na Liga Europa, Amorim lamenta que este resultado provoque um 'agravar' do calendário, com mais dois jogos (do playoff da prova da UEFA).