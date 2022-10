Rúben Amorim: «Todos no Sporting sonham com o regresso de Cristiano Ronaldo»

A carregar o vídeo ...

Em Inglaterra para defrontar o Tottenham, Rúben Amorim foi questionado sobre a possibilidade de ver Cristiano Ronaldo regressar ao Sporting e foi em inglês que também respondeu.



"Ronaldo é um jogador de topo, do Manchester United. Todos no Sporting sonham com o regresso do Cristiano, não quero falar sobre isso. É um jogador do United e ainda o será durante alguns meses. Muitos jornalistas em Portugal fazem-me essa pergunta. Todos no Sporting sonham com o regresso dele, mas não temos o dinheiro para pagar o ordenado dele. É feliz em Manchester mas não está a jogar, esse é o problema. Tive os meus problemas com alguns jogadores do Sporting, ele é um problema do Ten Hag."