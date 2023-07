Rúben Dias eleva-se e marca na derrota do Man. City perante o Atlético Madrid

A carregar o vídeo ...

O Manchester City perdeu diante do Atlético Madrid por 2-1 num encontro de pré-temporada que decorreu no Sangam Stadium, na Coreia do Sul. O único golo dos citizens foi da autoria de Rúben Dias, internacional português, que se elevou aos adversários e 'atirou' a contar, aos 85 minutos. Para os colchoneros marcaram Memphis Depay e Yannick Carrasco. [Vídeo Twitter ADSportsTV]