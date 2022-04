A carregar o vídeo ...

Rúben Dias recordou no podcast 'WibCast Oficial', onde participa Helen Telles, irmã do Alex Telles, a sua saída do Benfica. O central do Manchester City conta que saiu da Luz realizado e congratula-se por ter dado o 'salto' para um dos melhores clubes do Mundo. (Vídeo Youtube)