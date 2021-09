A carregar o vídeo ...

No âmbito do 15.º aniversário do Benfica Campus, o Benfica tem revelado depoimentos de alguns dos jogadores formados no centro de estágio. Entre eles Rúben Dias que, quando atuava nos iniciados, revelou que o seu jogador favorito era... Airton, médio brasileiro que chegou à Luz em 2009/10.