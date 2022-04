A carregar o vídeo ...

Rúben Dias reconhece que o treinador Pep Guardiola simboliza o que é estar no topo. "Ele está aqui [no topo] há mais tempo do que todos nós, tanto como jogador como treinador", referiu o central português na antevisão do jogo do Manchester City, sábado, com o Leeds. (Football Daily/Twitter)