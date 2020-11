Ruben Guerreiro após experiência no todo-o-terreno: «Não imaginava que era esta loucura»

A carregar o vídeo ...

Habituado às duas rodas na estrada, Ruben Guerreiro experimentou as emoções do todo-o-terreno... em quatro rodas. O ciclista português que foi rei da montanha no último Giro aceitou o convite de Ricardo Porém, piloto de Leiria que vai competir na Baja Portalegre 500 no fim de semana, para um 'co-drive' aos comandos do Borgward BX7 Evo com que o leiriense competiu no Dakar 2020 na Arábia Saudita.