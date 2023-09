Rubiales e o beijo a Jenni Hermoso: «Teria feito o mesmo com a seleção masculina»

A carregar o vídeo ...

Em novo excerto da sua entrevista a Piers Morgan, Luis Rubiales, agora ex-presidente da Federação Espanhola, garantiu que teria beijado qualquer elemento da seleção masculina espanhola da mesma forma que o fez com Jenni Hermoso, após a conquista do Mundial feminino.



"As minhas intenções eram nobres e 100% assexuais. Foi um momento de felicidade, as pessoas nâo percebem o contexto. Respeito a opinião de toda a gente mas não daqueles que tentam alterar a verdade, ainda que não o devesse ter feito. Teria feito o mesmo se a seleção masculina tivesse conquistado o Mundial".