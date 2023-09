Rubiales explica gesto polémico em frente à rainha e admite: «Estou muito envergonhado»

A carregar o vídeo ...

Luis Rubiales mostrou-se "envergonhado" quando confrontado com ona tribuna do estádio, na final do Mundial feminino, quando estava ao lado rainha Letizia e da sua filha de 16 anos, a infanta Sofia. O ex-presidente da federação espanhola de futebol explicou ao jornalista Piers Morgan o contexto do gesto. (Vídeo Twitter/Piers Morgan)