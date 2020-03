Rudy Gobert gozou com o coronavírus e acabou por ser o primeiro jogador da NBA infetado

A carregar o vídeo ...

Rudy Gobert tornou-se esta madrugada no primeiro jogador da NBA a acusar positivo ao COVID-19, isto dias depois de ter protagonizado de forma pública um momento no qual gozou de forma bem clara com a situação. Na segunda-feira, depois do treino dos Utah Jazz, o jogador decidiu levantar-se sem tocar em nada e, depois, tocou em todos os microfones que estavam na mesa.