Rui Costa bem-humorado na chegada a Santarém: «Estiveste a noite toda a chorar...»

Rui Costa participa hoje na inauguração da Casa Benfica Santarém 2.0, a primeira de uma nova geração. À chegada à Câmara Municipal da cidade, onde foi recebido primeiramente, o presidente dos encarnados tinha à sua espera dezenas de adeptos e não escondeu a boa disposição com Luís Santos, presidente da Casa do Benfica... A agenda contempla ainda um almoço, às 13 horas, no CNEMA, onde o dirigente irá discursar.