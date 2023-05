Rui Costa: «Chega de pedir o 38, ele já cá está»

A carregar o vídeo ...

Rui Costa, presidente do Benfica, discursou para os adeptos na praça do Marquês de Pombal e garantiu que estaria "ao lado" dos fãs encarnados se não estivesse em placo. "Somos campeões nacionais. Chega de pedir o 38, ele já cá está. Não é noite de grandes discursos, mas também não posso acabar a noite sem agradecer a este grande grupo de trabalho, a este excelente staff, ao compromisso que assumiu desde o primeiro dia. Mas também a todos vocês, que acreditaram desde o primeiro momento. Chegamos ao Marquês graças a vocês, num título que é de união, que é do nosso orgulho. Viva ao Benfica!" [Imagens: BTV]